В Ливнах открылся пункт приема гуманитарной помощи для беженцев

1 марта в городе Ливны Орловской области открылся пункт приема гуманитарной помощи для прибывших из ДНР и ЛНР граждан. Все неравнодушные жители могут помочь.

В администрации города Ливны рассказали, что можно принести в качестве гуманитарной помощи: бутилированную воду, детские смеси, пластиковую посуду, товары по уходу за детьми и лежачими пожилыми людьми, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, одежду, бытовую технику, тонометры.

Также, всю интересующую информацию можно уточнить по телефонам: 8 (48677) 7-47-38, 8-930-863-89-00.

Расположился пункт на улице Ленина, 18 (на первом этаже). С понедельника по пятницу сюда можно принести одежду, детские и другие товары с 12.00 до 19.00. Также пункт будет работать и в субботу с 10.00 до 14.00.