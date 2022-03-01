Орловское Правительство: «Ажиотажа в супермаркетах не наблюдается»

В региональном Правительстве сообщили, что ситуация под контролем и ажиотажа в супермаркетах не наблюдается Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 1 марта состоялось совещание, посвященное ситуации на продовольственном рынке. В региональном Правительстве сообщили, что ситуация под контролем и ажиотажа в супермаркетах не наблюдается.

Как пояснили в пресс-службе, совещание с руководителями объектов торговли провел замгубернатора Вадим Тарасов. Прозвучала информация о том, что в Орловской области достаточный запас продуктов, ситуация стабильна. Сами жители региона не проявляют ажиотажного спроса.

Также отмечается, что торговые сети пополняют запасы товаров в привычном режиме, а ценники на продукты не растут. Тарасов поручил мониторить ситуацию в ежедневном режиме