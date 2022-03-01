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Экономика1 марта 2022 12:48

Орловское Правительство: «Ажиотажа в супермаркетах не наблюдается»

В обладминистрации заверили, что ситуация на продовольственном рынке стабильная
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В региональном Правительстве сообщили, что ситуация под контролем и ажиотажа в супермаркетах не наблюдается

В региональном Правительстве сообщили, что ситуация под контролем и ажиотажа в супермаркетах не наблюдается

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 1 марта состоялось совещание, посвященное ситуации на продовольственном рынке. В региональном Правительстве сообщили, что ситуация под контролем и ажиотажа в супермаркетах не наблюдается.

Как пояснили в пресс-службе, совещание с руководителями объектов торговли провел замгубернатора Вадим Тарасов. Прозвучала информация о том, что в Орловской области достаточный запас продуктов, ситуация стабильна. Сами жители региона не проявляют ажиотажного спроса.

Также отмечается, что торговые сети пополняют запасы товаров в привычном режиме, а ценники на продукты не растут. Тарасов поручил мониторить ситуацию в ежедневном режиме