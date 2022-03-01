Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В Орловскую область привезли почти 300 свиней из Чехии. Животные проходят карантин в Троснянском районе.

Племенных свиней из Чехии в Троснянский район доставили на минувших выходных. Выгрузку почти 300 животных проконтролировали сотрудники Управления Россельхознадзора и ветеринары. Специалисты проверили сопроводительную документацию, осмотрели свиней и поставили их на карантин.

- Карантинирование будет проходить под контролем Россельхознадзора по утвержденному плану противоэпизоотических мероприятий, разработанному в соответствии с ветеринарными требованиями, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Всего с начала года в Троснянский район ввезли более тысячи свиней.