На дороге «Орел-Тамбов» водитель «Мерседеса» пострадала в ДТП

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Водитель «Мерседеса» госпитализирована после автомобильной аварии, случившейся на дороге «Орел-Тамбов». Женщина пострадала в ДТП на повороте.

Подробности происшествия озвучили в Госавтоинспекции. 28 февраля, около четырех часов дня, водитель «Мерседеса» ехала со стороны деревни Новодмитровка. 47-летняя женщина стала выезжать на трассу «Орел-Тамбов», ей нужно было повернуть налево. В этот момент здесь двигалась легковушка «Хонда» под управлением 26-летнего водителя. Машины столкнулись.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Мерседес» получила телесные повреждения, госпитализирована, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

За минувший день на дорогах региона всего полицейские зафиксировали 17 ДТП. В других авариях, кроме описанной выше, обошлось без пострадавших и жертв.