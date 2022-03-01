На 1 марта в Орловской области больше человек выздоровело от коронавируса, чем заболело

Фото: Вячеслав Коваленко

Федеральный оперативный штаб представил статистику по заболеваемости коронавирусом на 1 марта 2022 года. В Орловской области она постепенно снижается, однако есть те, кому нужна госпитализация. Есть и смертельные случаи.

Так, за последние сутки диагноз коронавирусная инфекция поставлен 490 орловцам. Из них 118 человек положили в больницы. Общее число подтвержденных случаев заболевания с начала пандемии – 99 278.

Выздоровело за сутки больше человек, чем заболело: выписан 491 пациент. Всего же вылечилось 78 436 орловцев

Сообщает оперативный штаб о летальных исходах ковида. Умерло за сутки 4 человека с лабораторно диагностированным covid-19. Всего скончалось 1 744 жителя Орловской области.