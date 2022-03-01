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Общество1 марта 2022 11:23

На торги по ремонту Красного моста Орла заявилась одна фирма

Заявку предстоит оценить комиссии
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав Коваленко

Фото: Вячеслав Коваленко

На электронные торги по продолжению ремонта Красного моста в Орле заявилась одна фирма. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях накануне вечером, 28 февраля.

По словам главы региона, в дальнейшем комиссии предстоит рассмотреть эту заявку. Пока что говорить о том, что подрядчик найден, преждевременно. Название фирмы Клычков не сообщил.

Красный мост Орла закрыт уже больше года, с 1 февраля 2021. После громких уголовных дел и хищения денег стройка заморожена. На предыдущие аукционы по продолжению ремонта моста ни одна организация не подала заявок. Между тем, реконструкция объекта оценивается в 1,6 миллиарда рублей.