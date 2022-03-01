Суд отправил в тюрьму экс-чиновника орловской мэрии Фролова за торговлю местами на кладбище

Фото: Ольга Супонева (архив)

Суд отправил в тюрьму экс-чиновника орловской мэрии Александра Фролова за торговлю местами на кладбище. По делу бывшего начальника УКХ о получении взятки и мошенничестве вынесен приговор.

- Следствием и судом установлено, что Фролов получил взятки на общую сумму 75 тысяч рублей от местных жителей за предоставление участков для захоронения на Наугорском кладбище города Орла, - пояснили в следкоме

Также за время расследования и судебного процесса было установлено, что Фролов похитил деньги у своих подчиненных.

Суд счет, что достаточным наказанием для бывшего чиновника будет 3,5 годы тюрьмы и штраф в 300 тысяч рублей.