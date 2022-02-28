Фото: Нина СОКОЛОВА

В Железнодорожном районе Орла временно отключили водоснабжение. Воды в ряде домов по улицам Советской и Набережной Дубровинского не будет 6 часов.

Сегодня, 28 февраля, с 9.00 до 15.00 отключили горячую и частично холодную воду в Железнодорожном районе из-за промывки водонагревателя в центральном тепловом пункте.

Водоснабжения не будет в домах 15,17,19,20,28,32 по улице Советской, а также в домах 76,86,88,90 по улице Набережная Дубровинского, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.