Орловцы получили более сотни разрешений на оружие за неделю

За неделю сотрудники Росгвардии выдали орловцам 153 лицензии и разрешения на оружие Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловцы получили более сотни разрешений на оружие за прошлую неделю. За нарушение законодательства росгвардейцы составили 36 протоколов и изъяли 7 единиц оружия.

Всего за неделю сотрудники Росгвардии выдали орловцам 153 лицензии и разрешения на оружие. Также правоохранители провели более ста проверок, в ходе которых составили 36 административных протоколов и изъяли 7 единиц оружия.

- Владельцы допустили ряд проступков, связанных с нарушением правил хранения оружия и боеприпасов, а также установленных законом сроков регистрации и перерегистрации лицензионно-разрешительных документов, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Нескольким жителям Орла направили уведомления о вступлении в наследство на изъятое оружие.