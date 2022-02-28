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Происшествия28 февраля 2022 9:22

Под Орлом "Рено" задавил лежащего на проезжей части человека

34-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Под колесами "Рено" погиб мужчина

Под колесами "Рено" погиб мужчина

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области легковая иномарка "Рено" наехала на лежащего на проезжей части человека. Мужчина погиб.

Происшествие с летальным исходом случилось на дороге "Орел-Тамбов" в минувшую субботу, 26 февраля. Вечером, было около семи часов, 33-летний водитель вел легковушку "Рено Логан". На третьем километре машина наехала на лежавшего на дороге 34-летнего мужчину.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Как сообщили в УГИБДД, всего за выходные на дорогах Орловской области полицейские зафиксировали 20 ДТП, в пяти из них пострадали люди.