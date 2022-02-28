В Орловской области за ПВР для беженцев закрепят по два священника

Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В Орловской области за ПВР для беженцев из ДНР и ЛНР закрепят по два священника. Они будут оказывать духовную поддержку желающим.

Работники отдела Орловской епархии посетили пункты временного размещения для беженцев из Донбасса. Волонтеры и священник Олег Анохин рассказали о помощи, которую может оказать отделение епархии. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Большинство прибывших пожелали встречаться со священниками регулярно. Оперативный штаб епархии принял решение о закреплении за каждым пунктом временного размещения по два служителя.

Помимо этого, дети получили от епархии подарки: книги, игры и сладости.