Пожар охватил частный дом в райцентре Нарышкино Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области мальчик вывел из полыхающего дома своих младших братьев. Пожар случился в поселке Нарышкино.

Деревянный жилой дом в Нарышкино горел на минувших выходных, 27 февраля. Об этом спасателям сообщили местные жители. В жилище находились четверо детей. Когда строение охватил огонь, самый старший из них незамедлительно вывел своих братьев на улицу. Ранее в доме многодетной семьи были установлены датчики пожарной сигнализации, что сыграло не малую роль при спасении детей. Возгорание ликвидировали прибывшие на место пожарные.

- Все дети были осмотрены врачами, у двух мальчиков 2021 и 2012 годов рождения поставлен предварительный диагноз – ожоги первой степени, сейчас дети вместе с мамой находятся в областной детской больнице, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причины пожара установят специалисты.