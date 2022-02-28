На Октябрьской в Орле женщина попала под колеса иномарки

Пешеход получила травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле женщина попала под колеса иномарки. Пострадавшей потребовалась госпитализация.

ДТП произошло в субботу, 26 февраля. Женщина-пешеход переходила дорогу в неустановленном месте. В районе дома 168 «а» по улице Октябрьской она попала под колеса иномарки «Опель Астра», управлял которой 73-летний мужчина.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД регионального УМВД.