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Недвижимость28 февраля 2022 7:22

В Северном районе Орла 28 февраля отключили свет на двух улицах

Публикуем список адресов, по которым абоненты остались без электричества
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Несколько домов остались без света

Несколько домов остались без света

Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла 28 февраля на двух улицах отключили свет. Публикуем список адресов, по которым абоненты остались без электричества.

Как сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла, со ссылкой на диспетчера АО "Орелоблэнерго", с 9.00 до 12.00 без электроснабжения остались дома по улице Раздольной, 35, 37, 37а, а также по улице Бурова, 44.

С 14.00 до 17.00 не будет света на Раздольная, 37б, 39, 39а, 39б.

Причина отключения - профилактические работы на трансформаторных подстанциях.