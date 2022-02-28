Не все оборудование телезрителей способно поймать восстановившийся сигнал Фото: Сергей Силаев

Орловцы столкнутся с помехами в телеэфире. Они могут наблюдаться до 24 марта.

В небе над регионом 21 февраля началась солнечная интерференция. Это космическое явление способно повлиять на телесигналы спутников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Кратковременные прерывания сигнала могут быть заметны до 24 марта с 11.16 до 13.05. В это время Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием. Длительность помех – от нескольких секунд до минуты.