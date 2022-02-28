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Общество28 февраля 2022 6:54

Орловцы столкнутся с помехами в телеэфире

Они могут наблюдаться до 24 марта
Сергей Силаев
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Не все оборудование телезрителей способно поймать восстановившийся сигнал

Не все оборудование телезрителей способно поймать восстановившийся сигнал

Фото: Сергей Силаев

Орловцы столкнутся с помехами в телеэфире. Они могут наблюдаться до 24 марта.

В небе над регионом 21 февраля началась солнечная интерференция. Это космическое явление способно повлиять на телесигналы спутников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Кратковременные прерывания сигнала могут быть заметны до 24 марта с 11.16 до 13.05. В это время Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием. Длительность помех – от нескольких секунд до минуты.