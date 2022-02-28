На Планерной в Орле горела квартира в многоэтажке

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

На улице Планерной в Орле горела квартира в многоэтажке. Из дома эвакуировали и спасали жильцов, одна женщина пострадала, она в больнице.

Подробнее о происшествии рассказали в региональном главке МЧС. Пожар в трехкомнатной квартире разгорелся в ночь на воскресенье, 27 февраля. Спасателям жильцы дома позвонили за полночь, сотрудники двух пожарных частей прибыли на место ЧП.

- Пожарными были спасены 3 человека, 8 человек эвакуировано. Пострадала женщина 49 лет, которая была госпитализирована в областную клиническую больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Огонь повредил одну из комнат трешки и вещи, находившиеся в ней. По какой причине случился пожар - устанавливают специалисты.