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Происшествия28 февраля 2022 6:26

На Планерной в Орле горела квартира в многоэтажке

Людей эвакуировали, одна из жительниц дома госпитализирована в клиническую больницу
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Фото: Архив "КП"

На улице Планерной в Орле горела квартира в многоэтажке. Из дома эвакуировали и спасали жильцов, одна женщина пострадала, она в больнице.

Подробнее о происшествии рассказали в региональном главке МЧС. Пожар в трехкомнатной квартире разгорелся в ночь на воскресенье, 27 февраля. Спасателям жильцы дома позвонили за полночь, сотрудники двух пожарных частей прибыли на место ЧП.

- Пожарными были спасены 3 человека, 8 человек эвакуировано. Пострадала женщина 49 лет, которая была госпитализирована в областную клиническую больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Огонь повредил одну из комнат трешки и вещи, находившиеся в ней. По какой причине случился пожар - устанавливают специалисты.