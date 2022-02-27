В первую неделю весны в Орле ожидается снег и перепады температур

Публикуем подробный прогноз погоды на первую неделю весны Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле в первую рабочую неделю весны ожидается снег и перепады температур. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 28 февраля - 5 марта.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 28 февраля в городе облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега. На термометрах -5..-1 градус, сильный ветер с севера 7 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Во вторник 1 марта вновь пасмурно и небольшой снег. Температурные качели: на термометрах от -3 до +1 градуса. Ветер северо-восточный 6 м/с, давление 755 мм рт.ст.

В среду 2 марта облачно, временами небольшой снег. Ветер сменит направление на восточное, скорость 3 м/с. Температура воздуха -2..+2 градуса. Давление понизится до 749 мм рт.ст.

В четверг 3 марта небо облачное, осадки в виде мокрого снега с дождем. Температура от -1 до +3 градусов, ветер северо-восточный 2 м/с, атмосферное давление продолжит понижаться: 739 мм рт.ст.

В пятницу 4 марта немного потеплеет: на термометрах от 0 до +2 градусов. Небо затянуто облаками, возможен небольшой снег. Ветер с севера со средней скоростью 6 м/с, давление 736 мм рт.ст.

В субботу 5 марта, которая будет рабочей, выглянет солнце. Без осадков. На термометрах от -4 до -1 градуса, сильный ветер с северо-запада 7 м/с. Давление на уровне 743 мм рт.ст.