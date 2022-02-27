Орловцев просят не выходить на лед Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле спасатели патрулируют берега водоемов, предупреждая жителей об опасности, которую таит хрупкий лед. С орловцами сотрудники Госинспекции по маломерным судам проводят беседы и раздают памятки.

В МЧС говорят: трагедией может обернуться рыбалка, переход водоема по льду или детская шалость. В регионе уже несколько недель стоит положительна температура воздуха, лед истончается, подтаивает.

- В период оттепелей не рекомендуется выходить на водоемы, если вода пошла поверх льда, переправляться через реку в период ледохода, подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, собираться на мостиках, плотинах и запрудах, отталкивать льдины от берегов, ходить по льдинам и кататься на них, - напоминают орловцам в ГУ МЧС России по Орловской области.