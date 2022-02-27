На 27 февраля в Орловской области 509 новых случаев коронавируса

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области заболеваемость коронавирусом продолжает постепенно снижаться. Так, федеральный оперативный штаб представил данные о 509 заболевших ковидом за последние сутки, на 27 февраля 2022.

В больницы за минувший день положили 36 орловцев. Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди населения достигло 98 286.

Выписано за день 337 пациентов, а общее число излечившихся составляет 77 522.

За сутки от коронавируса умерло трое жителей Орловской области. Всего за время пандемии в регионе зафиксировано 1 738 смертельных случаев covid-19.