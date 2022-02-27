Орел
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье27 февраля 2022 13:04

На 27 февраля в Орловской области 509 новых случаев коронавируса

В больницы положили 36 человек
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области заболеваемость коронавирусом продолжает постепенно снижаться. Так, федеральный оперативный штаб представил данные о 509 заболевших ковидом за последние сутки, на 27 февраля 2022.

В больницы за минувший день положили 36 орловцев. Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди населения достигло 98 286.

Выписано за день 337 пациентов, а общее число излечившихся составляет 77 522.

За сутки от коронавируса умерло трое жителей Орловской области. Всего за время пандемии в регионе зафиксировано 1 738 смертельных случаев covid-19.