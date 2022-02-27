На таксиста из Орла завели уголовное дело за кражу телефона у пассажира

На таксиста из Орла завели уголовное дело о краже Фото: Архив "КП"

На таксиста из Орла полиция завела уголовное дело из-за кражи телефона у пассажира. Молодой водитель прикарманил забытый гаджет, стоимостью 16 тысяч рублей.

Владелец телефона не обнаружил его после поездки в такси. Он сам позвонил водителю, с которым добирался до пункта назначения, однако молодой человек сказал, что никакого гаджета в автомобиле не находил. Орловцу ничего не оставалось, как идти в полицию. Оперативникам удалось установить все обстоятельства случившегося. Оказалось, что 22-летний водитель нашел телефон и решил оставить его себе.

Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, по статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Молодой человек под подпиской о невыезде.