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Здоровье26 февраля 2022 11:09

В Орловской области за сутки 559 случаев коронавируса

По данным на 26 февраля, еще 85 человек госпитализированы
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле и области за сутки 559 случаев коронавируса

В Орле и области за сутки 559 случаев коронавируса

Фото: Архив "КП"

За последние сутки, на 26 февраля, среди жителей Орловской области выявлено еще 559 случаев заражения коронавирусом. Федеральный оперштаб представил данные о заболеваемости.

При этом в больницы положили 85 пациентов с подтвержденным диагнозом covid-19. Всего в области выявлено 97 777 случаев ковида.

Выздоровело за минувший день 380 орловцев. Всего излечилось 77 185 орловцев.

Есть снова и смертельные случаи: скончалось 4 пациента с лабораторно диагностированным коронавирусом. Общее число смертей - 1 735.