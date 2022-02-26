В Орловской области за сутки 559 случаев коронавируса

В Орле и области за сутки 559 случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

За последние сутки, на 26 февраля, среди жителей Орловской области выявлено еще 559 случаев заражения коронавирусом. Федеральный оперштаб представил данные о заболеваемости.

При этом в больницы положили 85 пациентов с подтвержденным диагнозом covid-19. Всего в области выявлено 97 777 случаев ковида.

Выздоровело за минувший день 380 орловцев. Всего излечилось 77 185 орловцев.

Есть снова и смертельные случаи: скончалось 4 пациента с лабораторно диагностированным коронавирусом. Общее число смертей - 1 735.