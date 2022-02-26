Под Орлом отремонтируют три дороги к сельским школам

В деревнях отремонтируют дороги к школам
Фото: Ольга СУПОНЕВА
Под Орлом в 2022 году отремонтируют три дороги, ведущих к сельским школам. Деньги на новый асфальт и сопутствующие работы выделят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".
Как рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области, в порядок приведут дороги в деревнях Ивановское, Овсянниково и Большая Куликовка.
Всего в этом году по "БКАД" в планах отремонтировать 18 дорог Орловской области общей протяженностью 97 километров.