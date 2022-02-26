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Общество26 февраля 2022 7:28

Под Орлом отремонтируют три дороги к сельским школам

Деньги на новый асфальт выделят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В деревнях отремонтируют дороги к школам

В деревнях отремонтируют дороги к школам

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Под Орлом в 2022 году отремонтируют три дороги, ведущих к сельским школам. Деньги на новый асфальт и сопутствующие работы выделят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

Как рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области, в порядок приведут дороги в деревнях Ивановское, Овсянниково и Большая Куликовка.

Всего в этом году по "БКАД" в планах отремонтировать 18 дорог Орловской области общей протяженностью 97 километров.