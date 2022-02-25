Поезд с беженцами Донбасса прибыл в Орел

Первые беженцы прибыли в Орел

В Орел вечером 25 февраля прибыл поезд с беженцам Донбасса. В регион приехало больше 350 мирных жителей из ДНР и ЛНР, половина из которых - дети.

О прибытии граждан Донецкой и Луганской народных республик, вынужденных покинуть свои дома, рассказал губернатор Андрей Клычков в своих соцсетях. Глава региона приехал на вокзал встретить беженцев.

Прибывшие отправятся в пункты временного размещения, которые оборудованы в санаториях, детских лагерях. Ранее власти сообщали, что Орел готов принять более полутысячи человек, в случае необходимости может быть организовано еще порядка 500 мест в пунктах временного размещения.