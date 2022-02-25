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Политика25 февраля 2022 14:47

Поезд с беженцами Донбасса прибыл в Орел

В регион приехало больше 350 человек, половина из них - дети
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Первые беженцы прибыли в Орел

Первые беженцы прибыли в Орел

В Орел вечером 25 февраля прибыл поезд с беженцам Донбасса. В регион приехало больше 350 мирных жителей из ДНР и ЛНР, половина из которых - дети.

О прибытии граждан Донецкой и Луганской народных республик, вынужденных покинуть свои дома, рассказал губернатор Андрей Клычков в своих соцсетях. Глава региона приехал на вокзал встретить беженцев.

Прибывшие отправятся в пункты временного размещения, которые оборудованы в санаториях, детских лагерях. Ранее власти сообщали, что Орел готов принять более полутысячи человек, в случае необходимости может быть организовано еще порядка 500 мест в пунктах временного размещения.