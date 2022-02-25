В последние выходные зимы в Орле от -6 до +3, пасмурно и осадки

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В последние выходные зимы в Орле ожидаются температурные качели, пасмурное небо и осадки. Публикуем подробный прогноз погоды на 26-27 февраля.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 26 февраля небо облачное. Ночью -6 градусов, днем до +3. Ветер южый 2 м/с, в темное время суток возможен снег. Давление 746-750 мм рт.ст.

В воскресенье 27 февраля на термометрах от -3 градусов ночью до +2 днем. Снова пасмурно, ожидается небольшой снег, переходящий в мокрый снег с дождем. Ветер сменит направление на северо-восточное, атмосферное давление на уровне 753-756 мм рт.ст.

По предварительному прогнозу, похожая погода будет царить в Орле и в первую неделю марта.