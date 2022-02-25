В Орле повышен тариф на содержание жилья Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле увеличилась плата за содержание жилья. Новый тариф на сессии 25 февраля утвердил горсовет.

Плата составит 15 рублей 70 копеек за один квадрат, что выше действовавшего до сего момента ценника на 9,08%. Однако окончательный размер платы будет регулироваться собственниками жилых помещений на общем собрании. Рост тарифа предусмотрен для домов, где собственники не решили вопрос с оплатой, а также для тех, у которых нет управляющей компании. В городе таких домов 150.

- Размер этой платы (включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме) определяется по решению общего собрания собственников жилых помещений, - пояснили в Орловском горсовете.

Большинством голосов депутаты повышение тарифа поддержали.