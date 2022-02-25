На 25 февраля в Орловской области коронавирусом заболело 578 человек

В Орловской области за сутки 578 случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

В Орловской области за последние сутки, по данным на 26 февраля 2022, заболело коронавирусом 578 человек. Выздоровело и выписано более 300 пациентов.

Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Госпитализирован за день в регионе 121 человек с подтвержденным covid-19. Общее число случаев заболевания перешагнуло отметку в 97 тысяч и составляет 97 218.

Выписано по выздоровлению 306 пациентов, а всего излечилось 76 805 жителей области.

Зафиксированы новые смертельные случаи. Скончалось за сутки 5 пациентов, лечившихся от коронавируса. Общее число смертей с начала пандемии - 1 731.