В Орле осудят предпринимателя за кражу дорогого вина и красной икры у пассажира поезда

Фото: ЛО МВД России на станции Орел

Орловец украл бутылку дорогого вина и банку красной икры у пассажира поезда. Не успевший отведать деликатесы мужчина попал под уголовное дело.

49-летний житель Орла возвращался домой на поезде «Москва-Анапа» из Тулы. Выходя на станции, мужчине приглянулся чужой подарочный пакет с элитным алкоголем и банкой красной икры, который он незаметно забрал. Когда владелец пакета обнаружил пропажу, он сразу же обратился к сотрудникам транспортной полиции. Похититель был задержан. Отведать деликатесов он так и не успел, краденое изъяли стражи порядка.

- В отношении гражданина дознанием ЛО МВД России на станции Орел было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. Фигуранту была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным постановлением направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в штабе ЛО МВД России на станции Орел.