В Орле обнаружили нарушения в работе автоматов по продаже воды

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В Северном районе Орла обнаружили нарушения в работе автоматов по продаже воды. Проверкой аппаратов в ряде торговых точек занялась прокуратура.

Нарушения при продаже питьевой воды в автоматах были выявлены сотрудниками прокуратуры в нескольких магазинах Северного района. В одних торговых точках на аппаратах не было информации о продавце, режиме работы и адресе организации. В других магазинах вовремя не проводили лабораторный контроль питьевой воды и качества обработки самого водомата. После внесенных прокуратурой представлений нарушения устранили.

- Кроме того, в отношении руководителей торговых точек вынесено шесть постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении. По результатам их рассмотрения руководство организаций привлечено к ответственности,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.