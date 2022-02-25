Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Восемь орловских школ ждет капитальный ремонт. До июля текущего года разработают проектно-сметную документацию.

В рамках нацпроекта «Образование» планируется отремонтировать школы № 6, 12, 15, 20, 26, гимназии № 16 и 39, а также лицей № 32. В образовательных учреждениях приведут в порядок фасад и крышу, займутся внутренней отделкой, восстановят системы видеонаблюдения и охраны.

- Сейчас на платформе Госзакупок ведётся приём заявок от проектировщиков, которые готовы создать проектно-сметную документацию для этих общеобразовательных учреждений. Предельный срок разработки ПСД – июль 2022 года,- рассказали в пресс-службе городской администрации.