В Орле 11 человек спасены и 25 эвакуированы из-за пожара на Маринченко

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле из-за пожара на Маринченко пожарным пришлось спасать и эвакуировать жильцов многоэтажки. 24 февраля здесь полыхала квартира.

Подробности ЧП озвучили в пресс-службе регионального МЧС. Все случилось в дневное время. Пожарные из трех частей спасли 11 человек из задымленного дома, еще 25 эвакуировано. С очагом возгорания удалось справиться: квартиру на третьем этаже потушили.

- В результате пожара квартира выгорела изнутри по всей площади. Общий коридор получил термические повреждения и закопчен по всей площади, термические повреждения получили двери квартир. Выгорели электрические щитки на третьем и первом этажах, - рассказали в чрезвычайном ведомстве о последствиях пожара.

К счастью, удалось избежать человеческих жертв. Причиной пожара в МЧС называют аварийный режим работы электрооборудования в квартире.