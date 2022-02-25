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Происшествия25 февраля 2022 8:33

В Советском районе Орла иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе

Девочка, попавшая под колеса "Фольксвагена", получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Девочка попала под колеса на пешеходном переходе

Девочка попала под колеса на пешеходном переходе

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Советском районе Орла легковая иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе. Девочка, попавшая под колеса "Фольксвагена", получила травмы.

ДТП случилось на перекрестке, картину происшествия описали в ГИБДД. Вечером 24 февряля, в начале восьмого часа, 32-летний водитель вел "Фольксваген Поло" по улице 60-лет Октября. Машина ехала со стороны улицы 8 Марта в сторону Октябрьской и на пересечении с улице Горького автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода.

- Водитель допустил наезд на пешехода 2014 года рождения, которая пересекала проезжую часть улицы Горького по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля, - пояснили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена.