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Происшествия25 февраля 2022 8:24

В орловских супермаркетах задержали хулигана и двух воришек

Инциденты случились в Железнодорожном и Советском районах
Нина СОКОЛОВА
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Силовики задержали в супермаркетах хулигана и похитителей товара

Силовики задержали в супермаркетах хулигана и похитителей товара

Фото: Архив "КП"

В орловских супермаркетах задержали хулигана и двух воришек. Инциденты случились в Железнодорожном и Советском районах

Один из случаев произошел в торговой точке на Ливенской. Буйный посетитель поругался с покупателями и разбил стекло входной двери. В этот же день в супермаркетах на улицах Ляшко и Октябрьской двое орловцев пытались вынести из магазина продукты и другие товары.

На каждый охраняемый объект выезжали сотрудники вневедомственной охраны. Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, злоумышленники были задержаны силовиками и переданы представителям регионального УМВД.