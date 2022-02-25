Силовики задержали в супермаркетах хулигана и похитителей товара Фото: Архив "КП"

В орловских супермаркетах задержали хулигана и двух воришек. Инциденты случились в Железнодорожном и Советском районах

Один из случаев произошел в торговой точке на Ливенской. Буйный посетитель поругался с покупателями и разбил стекло входной двери. В этот же день в супермаркетах на улицах Ляшко и Октябрьской двое орловцев пытались вынести из магазина продукты и другие товары.

На каждый охраняемый объект выезжали сотрудники вневедомственной охраны. Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, злоумышленники были задержаны силовиками и переданы представителям регионального УМВД.