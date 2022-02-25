Заведующую кафедрой Орловского госуниверситета подозревают в коррупции

Заведующую кафедрой Орловского госуниверситета поймали на взяточничестве Фото: Ольга СУПОНЕВА

Заведующую кафедрой Орловского государственного университета им. Тургенева поймали на получении взяток. По версии следствия, женщина не только брала со студентов деньги за положительные оценки на экзаменах, но и склоняла других преподавателей к выставлению учащимся положительных отметок.

Речь идет о завкафедрой анатомии, физиологии, гигиены и экологии человека Института естественных наук и биотехнологий ОГУ. На коррупции преподавателя поймали полицейские из отдела экономической безопасности. Уже установлено, что 39-летняя женщина с 2019 по 2021 год взяла с двух студентов 97 тысяч рублей.

- За хорошие оценки на экзаменах и сдачу зачетов, а также за написание дипломной работы и предоставление готовых ответов к вступительным экзаменам в магистратуру, сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас материалы дела переданы в СК. Следственный комитет возбудил и начал расследование уголовных дела о взяточничестве по 290 статье УК РФ. Завкафедрой может светить огромный штраф и лишение свободы на срок до восьми лет.

- В настоящее время в отношении подозреваемой и иных лиц проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в СУ СК РФ по Орловской области.