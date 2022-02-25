Офисы Сбербанка в Орле работают в прежнем режиме

Сбербанк работает в прежнем режиме Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле и области офисы Сбербанка работают в штатном режиме. Всем клиентам, и юридическим и физическим, в полном объеме доступны их средства.

Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

- Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений, - пояснили в Пресс-службе Центрально-Черноземного банка Сбербанка.

Также сообщается, что у банка есть все необходимые ресурсы и опыт для работы в сложившейся ситуации.