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Экономика25 февраля 2022 7:40

Офисы Сбербанка в Орле работают в прежнем режиме

Клиентам доступны их средства в полном объеме
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Сбербанк работает в прежнем режиме

Сбербанк работает в прежнем режиме

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле и области офисы Сбербанка работают в штатном режиме. Всем клиентам, и юридическим и физическим, в полном объеме доступны их средства.

Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

- Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений, - пояснили в Пресс-службе Центрально-Черноземного банка Сбербанка.

Также сообщается, что у банка есть все необходимые ресурсы и опыт для работы в сложившейся ситуации.