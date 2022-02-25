Орел
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье25 февраля 2022 7:22

Посещать культурные мероприятия в Орловской области разрешили без QR-кодов

Масочный режим и соблюдение социальной дистанции остаются в силе
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Культурные мероприятия орловцам разрешили посещать без QR-кодов

Культурные мероприятия орловцам разрешили посещать без QR-кодов

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителям Орловской области разрешили без QR-кодов посещать культурные мероприятия. Такое решение принял 24 февраля региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

- Культурные мероприятия проводятся на свежем воздухе без ограничения количества участников, а в помещениях с учетом соблюдения социальной дистанции в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, - пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отметим, что речь идет не только об отмене необходимости в предъявлении кода, но и сертификата о вакцинации, справки о медицинском отводе.