Посещать культурные мероприятия в Орловской области разрешили без QR-кодов

Культурные мероприятия орловцам разрешили посещать без QR-кодов Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителям Орловской области разрешили без QR-кодов посещать культурные мероприятия. Такое решение принял 24 февраля региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

- Культурные мероприятия проводятся на свежем воздухе без ограничения количества участников, а в помещениях с учетом соблюдения социальной дистанции в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, - пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отметим, что речь идет не только об отмене необходимости в предъявлении кода, но и сертификата о вакцинации, справки о медицинском отводе.