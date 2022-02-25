Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Орловской области больше 400 детей и подростков привились от коронавируса. Несовершеннолетним в возрасте от 12 до 17 лет делают прививкой вакциной "Спутник М".

Как рассказал руководитель областного депздрава Станислав Шувалов, всего в регионе привилось от ковида 439 несовершеннолетних. Двухкомпонентным препаратом детей до 15 лет прививают с согласия родителей, а с 15 лет нужно согласие самого ребенка.

Из указанного количества юных орловцев, 179 получили второй компонент "Спутника М", то есть полностью прошли вакцинацию. Что касается взрослого населения, то привито более 397 тысяч человек.