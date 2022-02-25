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Происшествия25 февраля 2022 6:45

В Ливнах мужчина обчистил дом своего родственника

Рецидивист украл одежду, продукты и сотовые телефоны.
Нина СОКОЛОВА
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Полицейским удалось раскрыть кражу

Полицейским удалось раскрыть кражу

Фото: Архив "КП"

В Ливнах мужчина обчистил дом своего родственника. Рецидивист украл одежду, продукты и сотовые телефоны.

Инцидент случился в селе Троицкое Ливенского района. В полицию обратился местный житель, обнаруживший пропажу из его дома одежды, продуктов и телефонов.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Было установлено, что кражу имущества совершил ранее судимый родственник заявителя. Полицейские изъяли краденое. Сейчас похититель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.