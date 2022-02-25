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Общество25 февраля 2022 6:17

На орловских дорогах латают образовавшиеся за зиму ямы

В порядок уже привели более трех тысяч квадратных метров полотна
Нина СОКОЛОВА
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На орловских дорогах латают образовавшиеся за зиму ямы

На орловских дорогах латают образовавшиеся за зиму ямы

Фото: Ольга СУПОНЕВА

На орловских дорогах латают образовавшиеся за зиму ямы. В порядок уже привели более трех тысяч квадратных метров полотна.

Ямочный ремонт в регионе осуществляется работниками 22 бригад. Уже удалось устранить дефекты на 3,5 тысячах квадратных метров дорожного покрытия. На данный момент «Спецавтобаза» располагает 300 тоннами литой асфальтобетонной смеси.

- Для обеспечения работ по содержанию улично-дорожной сети города в весенний период в ближайшие дни между МУП «Спецавтобаза» и МКУ «УКХ г. Орла» будет подписан муниципальный контракт на сумму 108 млн рублей, - пояснили в пресс-службе областного Правительства.

После весеннего осмотра дорожного покрытия, определят объемы и перечень автодорог для ремонта. Планируется устранит дефекты почти на 300 тысячах квадратных метрах.