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Общество24 февраля 2022 14:47

В Орловской области отменили ограничения на ночную работу общепита, клубов и фуд-кортов

Условия соблюдения санитарных мер сохраняются
Сергей Силаев
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Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области отменили ограничения на ночную работу общепита, клубов и фуд-кортов. Условия соблюдения санитарных мер сохраняются.

Ночные клубы и общепит смогут работать с 23.00 до 06.00 при соблюдении норм социального дистанцирования. Организации и индивидуальные предприниматели должны проветривать помещения и дезинфицировать поверхности. Маски остаются обязательными как для посетителей, так и для персонала. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Разрешена работа и для фуд-кортов с соблюдением противоэпидемических мер. Необходимо использовать одноразовую посуду и приборы.