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Экономика24 февраля 2022 13:31

Орловская область заняла третье место в ЦФО по индексу промышленного производства

Показатель равен 111,6%
Сергей Силаев
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Орловская область заняла третье место в ЦФО по индексу промышленного производства. Показатель равен 111,6%.

Итоги 2021 года подвел руководитель Орловского департамента промышленности и торговли Максим Петров на онлайн-брифинге с журналистами 24 февраля. Индекс составил 111,6%.

– По этому показателю превзошли большинство регионов в центральном федеральном округе, находимся на 3 месте среди 18 регионов, - подчеркнул Петров.

Объем отгруженной продукции собственного производства составил 183,6 миллиарда рублей. Это на 23% больше, чем в 2020 году.