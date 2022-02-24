Орловская область заняла третье место в ЦФО по индексу промышленного производства. Показатель равен 111,6%.

Итоги 2021 года подвел руководитель Орловского департамента промышленности и торговли Максим Петров на онлайн-брифинге с журналистами 24 февраля. Индекс составил 111,6%.

– По этому показателю превзошли большинство регионов в центральном федеральном округе, находимся на 3 месте среди 18 регионов, - подчеркнул Петров.

Объем отгруженной продукции собственного производства составил 183,6 миллиарда рублей. Это на 23% больше, чем в 2020 году.