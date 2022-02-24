За неделю заболеваемость коронавирусом в Орловской области снизилась на 15%

В Орловской области снизилась заболеваемость коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Орловской области за неделю снизилась заболеваемость коронавирусом. Заболело на 15% человек меньше, чем неделей ранее. Однако число новых случаев covid-19 все равно высоко: за прошлую семидневку диагноз подтвердился более чем у 5 тысяч человек.

Тему обсудили 24 февраля на заседании оперштаба региона по борьбе с ковидом. В среднем за сутки на Орловщине регистрируется около 600 новых случаев заражения. Реже пациентов с коронавирусом стали класть в больницы: уровень госпитализации снизился на 18,3%.

Что касается возраста заболевших, то почти 84% - взрослые орловцы, в 16% случаев болеют несовершеннолетние. Причем наиболее интенсивные показатели заболеваемости зафиксированы среди подростков 15-17 лет.