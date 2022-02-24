Орловским многодетным семьям установили датчики пожарной сигнализации Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Орловским многодетным семьям установили датчики пожарной сигнализации. Приборы появились в домах Заводского района.

В регионе проводится работа по обеспечению противопожарной защитой многодетных и неблагополучных семей. Так, в ходе очередного профилактического рейда сотрудники МЧС и Уполномоченный по правам ребенка установили автоматические пожарные извещатели в местах проживания ряда многодетных семей. Также, с детьми и родителями подробно побеседовали о правилах безопасности и рассказали о принципе работы установленных приборов.

- В ходе профилактического мероприятия инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу напомнили о правилах эксплуатации электрооборудования, газовых приборов, напомнили телефоны экстренных служб и своевременном обслуживании электропроводки. Особое внимание было уделено и причинам пожаров, происходящих из-за детской шалости с огнем и курения в постели, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.