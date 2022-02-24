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Общество24 февраля 2022 13:12

Орловским многодетным семьям установили датчики пожарной сигнализации

Приборы появились в домах Заводского района
Нина СОКОЛОВА
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Орловским многодетным семьям установили датчики пожарной сигнализации

Орловским многодетным семьям установили датчики пожарной сигнализации

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Орловским многодетным семьям установили датчики пожарной сигнализации. Приборы появились в домах Заводского района.

В регионе проводится работа по обеспечению противопожарной защитой многодетных и неблагополучных семей. Так, в ходе очередного профилактического рейда сотрудники МЧС и Уполномоченный по правам ребенка установили автоматические пожарные извещатели в местах проживания ряда многодетных семей. Также, с детьми и родителями подробно побеседовали о правилах безопасности и рассказали о принципе работы установленных приборов.

- В ходе профилактического мероприятия инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу напомнили о правилах эксплуатации электрооборудования, газовых приборов, напомнили телефоны экстренных служб и своевременном обслуживании электропроводки. Особое внимание было уделено и причинам пожаров, происходящих из-за детской шалости с огнем и курения в постели, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.