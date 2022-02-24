Орел
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье24 февраля 2022 12:56

Масочный режим и другие ограничения по коронавирусу продлены в Орловской области до 31 марта 2022

Решение принято на заседании оперативного штаба 24 февраля
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Орловской области продлены ограничения по коронавирусу

В Орловской области продлены ограничения по коронавирусу

Фото: Архив "КП"

В Орловской области до 31 марта 2022 года продлены ограничения в связи с коронавирусом, в том числе и масочный режим. Такое решение прозвучало 24 февраля на заседании регионального оперштаба в связи с covid-19.

Отметим, что до конца марта продолжит действовать и режим повышенной готовности, введенный в регионе с начала пандемии коронавируса. Цель ограничений - не допустить серьезного роста заболеваемости и дальнейшего распространения инфекции.

- Ограничительные мероприятия продлены в связи с тем, что на территории Орловской области отмечаются высокие показатели заболеваемости коронавирусом, внебольничными пневмониями, ОРВИ, высокий уровень госпитализации лиц, больных COVID-19 и лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, - пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области.