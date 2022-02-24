Масочный режим и другие ограничения по коронавирусу продлены в Орловской области до 31 марта 2022

В Орловской области продлены ограничения по коронавирусу Фото: Архив "КП"

В Орловской области до 31 марта 2022 года продлены ограничения в связи с коронавирусом, в том числе и масочный режим. Такое решение прозвучало 24 февраля на заседании регионального оперштаба в связи с covid-19.

Отметим, что до конца марта продолжит действовать и режим повышенной готовности, введенный в регионе с начала пандемии коронавируса. Цель ограничений - не допустить серьезного роста заболеваемости и дальнейшего распространения инфекции.

- Ограничительные мероприятия продлены в связи с тем, что на территории Орловской области отмечаются высокие показатели заболеваемости коронавирусом, внебольничными пневмониями, ОРВИ, высокий уровень госпитализации лиц, больных COVID-19 и лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, - пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области.