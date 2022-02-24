На 24 февраля в Орловской области 598 заболевших коронавирусом

В Орловской области 598 новых случаев коронавируса Фото: архив "КП"

Федеральный оперштаб опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом в регионах России. На 24 февраля 2022 года в Орловской области 598 новых случаев заражения, заболеваемость постепенно снижается.

Из почти шести сотен новых заболевших в больницы положили 9 человек. Всего же в регионе насчитывается 96 640 случаев заражения covid-19, имеется ввиду за все время пандемии.

Вылечилось и выписано 345 жителей Орловской области. В общей сложности излечилось 76 501 человек.

Есть смерти. Скончалось за сутки 3 человека, болевших коронавирусом. С начала пандемии из жизни ушло 1 726 орловцев, чей организм не справился с ковидом.