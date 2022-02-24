Орловский суд обязал поликлинику №3 и депздрав оградить опасное здание

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Орловский суд обязал поликлинику №3 и департамент здравоохранения оградить опасное здание на улице Колхозной, 61. На работы отведено полгода.

Иск направил прокурор Заводского района города Орла и указал, что за медицинским учреждением закреплен учебно-производственный комбинат.

Помещение имеет свободный доступ для всех, в том числе несовершеннолетних из-за близости со школой №25. Прокурор попросил департамент найти финансовые средства на установку ограждения и обязать провести работы поликлинику. Об этом сообщает пресс-служба районного суда Заводского района.

По мнению депздрава, поликлиника должна обезопасить здание за свой счет, а ответа на письма в департамент о выделении денег не было.

Суд рассмотрел иски и принял решение обязать департамент в течение месяца выделить средства на установку забора, а поликлинику – ограничить доступ для третьих лиц и в течение полугода провести работы.