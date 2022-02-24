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Происшествия24 февраля 2022 9:06

В Ливнах «Рено Логан» столкнулся с «Ладой»

Пострадала пассажирка иномарки
Нина СОКОЛОВА
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В ДТП есть пострадавшая

В ДТП есть пострадавшая

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Ливнах «Рено Логан» столкнулся с «Ладой». Пострадала пассажирка иномарки.

ДТП случилось 23 февраля на улице Денисова в городе Ливны. Водитель «Рено Логан» разворачивался вне перекрестка, где столкнулся с «Ладой» под управлением 41-летнего мужчины. В аварии пострадала женщина-пассажир иномарки. Госпитализация ей не потребовалась.

- За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 7 ДТП, в результате которых 2 человека получили травмы, - сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД.