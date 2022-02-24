В Орловской области пройдет лыжная гонка памяти Федора Давыдова. Заезд стартует 1 марта в 11.30 в Болховском районе.

Участниками станут орловские студенты, представители общественных и коммерческих объединений, а также госслужащие. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Лыжники преодолеют 8 километров по пересеченной местности. Регистрация начнется на Кривцовском мемориальном комплексе в 10.00, а заезд – в 11.30.

– Приём заявок осуществляет Межрегиональное поисковое объединение «Костер», электронная почта: mpokoster@mail.ru, контактный телефон: 89300633340, Красиков Николай Сергеевич, - сообщила пресс-служба правительства региона.