В детском саду Орла обнаружили фальсифицированный сыр Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орле в детском саду обнаружили фальсифицированный сыр. Производитель привлечен к административной ответственности и наказан штрафом в 50 тысяч рублей.

В сентябре прошлого года Управлением Россельхознадзора было выявлено новое молокоперерабатывающее производство «Сыркомбинат» республики Татарстан. Эта продукция ранее не поступала в бюджетные учреждения области. На исследование отправили пробу сыра, взятую в одном из детских садов. Лабораторный анализ показал, что при изготовлении продукта использовались немолочные виды сырья. У производителя отозвали декларацию о соответствии.

- В отношении ООО «Сыркомбинат» был составлен протокол об административном правонарушении и с материалами дела направлен в Арбитражный суд Республики Татарстан. В феврале 2022 года суд назначил производителю штраф в размере 50 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.