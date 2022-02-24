В Орле юноша на "ВАЗе" сбил девушку-пешехода прямо на переходе

Девушку, попавшую под колеса, госпитализировали Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле молодой водитель "ВАЗа" сбил девушку прямо на пешеходном переходе. Она получила ранения.

ДТП случилось вечером 23 февраля. Было около девяти часов, когда 19-летняя девушка переходила проезжую часть дороги на Московской улице, в районе дома №175. В этот момент со стороны улицы Энергетиков ехал 19-летний лихач на отечественной легковушке. Он не успел вовремя затормозить, девушка очутилась под колесами.

- Пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.