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Происшествия24 февраля 2022 7:26

В Орле юноша на "ВАЗе" сбил девушку-пешехода прямо на переходе

Пострадавшая с травмами госпитализирована
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Девушку, попавшую под колеса, госпитализировали

Девушку, попавшую под колеса, госпитализировали

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле молодой водитель "ВАЗа" сбил девушку прямо на пешеходном переходе. Она получила ранения.

ДТП случилось вечером 23 февраля. Было около девяти часов, когда 19-летняя девушка переходила проезжую часть дороги на Московской улице, в районе дома №175. В этот момент со стороны улицы Энергетиков ехал 19-летний лихач на отечественной легковушке. Он не успел вовремя затормозить, девушка очутилась под колесами.

- Пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.