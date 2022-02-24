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Общество24 февраля 2022 7:07

В Орле откроются студия мультипликации и фотостудия для детей

На закупку оборудования для новых кружков потратят миллион рублей
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле откроются студия мультипликации и фотостудия для детей. На закупку оборудования для новых кружков потратят миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, студия мультипликации откроется в Доме детского творчества №3, фотостудия в школе №10, а также в школе №38 откроется компьютерный класс. Они заработают с 1 сентября 2022 года.

- Места для развития детей предстоит оснастить мебелью и техникой: ноутбуками, фотоаппаратами, графическими планшетами и так далее. Общая стоимость оценивается в 1,083 миллиона рублей, - пояснили в горадминистрации.

Планируется, что до конца апреля оборудование уже будет закуплено.